Jacopo Mosca passa professionista con la Wilier Triestina

Nella giornata odierna l’UCI ha pubblicato, in molti casi in maniera parziale, la composizione delle squadre delle formazioni World Tour e Professional 2017: nella rosa della Wilier Triestina-Selle Italia è stato inserito anche Jacopo Mosca, corridore sempre ufficiosamente indicato come rinforzo per la compagine toscana ma mai ufficialmente annunciato. Il ventitreenne torinese, messosi in luce sia tra gli under 23 con la Viris Maserati che come stagista con la Trek-Segafredo, passa dunque professionista, dove potrà confermare le buone impressioni degli ultimi mesi.

Torna in patria Manabu Ishibashi: il ventiquattrenne giapponese, reduce da quattro anni alla Nippo-Vini Fantini, correrà nel 2017 per la Bridgestone-Anchor.