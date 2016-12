Eduard Vorganov torna in gruppo: il russo ingaggiato dal Minsk Cycling Club

Dopo un anno trascorso praticamente ai box, per colpa di una positività al Meldonium per il quale è stato prima sospeso e poi assolto, Eduard Vorganov trova una squadra per il 2017: il trentaquattrenne scalatore russo, dal 2010 atleta del Team Katusha, è stato ingaggiato dal Minsk Cycling Club. La formazione bielorussa riaccoglierà dopo una stagione Aliaksandr Kuchynski come direttore sportivo.