Italiani su pista, sorridono Colpack e Fiamme Azzurre

2 Minuti per leggerlo

Si è disputata ieri a Montichiari la seconda tranche dei campionati italiani su pista, che aveva visto il 18 dicembre l’inizio; 7 i titoli assegnati in tutto, dei quali 3 andati alle Fiamme Azzurre e 2 alla Colpack.

Doppio successo per Simone Consonni, che si è confermato ai vertici nazionali battendo in una serrata sfida Liam Bertazzo (Wilier Southeast) e Francesco Lamon; proprio in coppia con Lamon ha poi vinto anche la Madison, battendo ancora Bertazzo accoppiato con Jakub Mareczko. Sul podio l’altro tandem Colpack, composto dai giovani Attilio Viviani e Carloalberto Giordani.

Nella velocità è sempre Francesco Ceci a sorridere, conquistando l’oro nel chilometro da fermo con l’inarrivabile tempo di 1’04″154, e nella prova a squadre con Davide Ceci e Dario Zampieri a 47″770; sul podio del km da fermo Michele Scartezzini e Zampieri, nella velocità a squadre il team della Aran Cucine (Giacomo e Matteo Del Rosario, Luca Pajaluga) e un trio misto composto da Cristian Berardi, Francesco Toffoli e Mattia Viel.

Tra le donne sono Marta Bastianelli e Simona Frapporti a dominare la scena; le Fiamme Azzurre nella velocità battono col tempo di 36″474 le coppie di specialiste Andreotti-Barbieri e Sperotto-Vece, poi insieme a Tatiana Guderzo ed Elena Cecchini firmano il miglior tempo nell’inseguimento a squadre a 4’33″817, battendo la BePink (Valsecchi, Maltese, Pattaro, Sanguineti) e la mista Sperotto-Alzini-Barbieri-Cretti. Sempre tra le donne, campionesse juniores Martina Fidanza e Gloria Manzoni, che con 35″414 fanno molto meglio anche delle élite; sul podio la Valcar con la campionessa del mondo su strada Elisa Balsamo e Chiara Consonni e la Eurotarget Still Bike con Debora Silvestri e Martina Michelotti.