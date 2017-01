Presentata la Paris-Nice 2017: si arriva quasi a quota 1700 metri slm

È stato svelato poco fa il percorso dell’edizione 2017 della Paris-Nice: la corsa transalpina, giunta alla settantacinquesima edizione e in programma dal 5 al 12 marzo, scatterà con una frazione in linea (non capitava dal 2014) di 148.5 km a Bois d’Arcy, nell’immediata periferia della capitale (la partnership con il dipartimento Yvelines è stata prolungata per ulteriori quattro stagioni).

Il giorno successivo inizia il trasferimento verso sud con la Rochefort en Yvelines-Amilly di 192.5, a cui seguirà la Chablis-Chalon sur Saône di 190 km. Nella quarta giornata l’appuntamento sarà contro il tempo, visto che i corridori si sfideranno nella cronometro con arrivo in salita ( di 14.5 km da Beaujeau a Mont Brouilly, con il traguardo posto laddove nella scorsa edizione il gruppo avrebbe dovuto concludere la terza frazione, annullata causa neve.

Si torna a scendere nella quinta tappa, la Quincié en Beaujolais-Bourg de Péage di 199.5 km. La sesta tappa si preannuncia come assai importanti: i 192 km da Aubagne a Fayence prevedono sei gpm compreso lo strappo conclusivo di 1300 metri al 9.8%. La frazione probabilmente decisiva sarà la settima, ossia la Nizza-Col de la Couillole di 177 km. Quattro i gpm, tre dei quali di prima categoria; l’arrivo sul Col de la Couillole, salita lunga 15.7 km al 7.1% di pendenza media, rappresenta un appuntamento storico, visto che sarà l’arrivo più elevato nella storia della prova.

L’ultima tappa, di 115.5 km, vede come partenza ed arrivo Nizza e ricalcherà, pur con un chilometraggio differente, l’emozionante frazione finale dello scorso marzo, con tanto di ascesa al Col d’Eze.