Marc Goos e Ruben Zepuntke cercano un rilancio al Development Team Sunweb

Il Development Team Sunweb, formazione legata al team di prima divisione, ha annunciato oggi gli ultimi due acquisti che andranno a completare una rosa di 12 corridore: entrambi sono corridori con esperienza nel World Tour in cerca di rilancio. Il 26enne olandese Marc Goos ha corso due anni nell’allora Belkin riuscendo anche a concludere il Giro d’Italia 2014 in 35esima posizione: da allora sono iniziati i problemi all’anca (gli è stata anche installata una protesi) che l’hanno tormentato per due anni e mezzo impedendogli di vestire in gara la maglia della LottoNL-Jumbo.

L’altro nuovo innesto è il tedesco Ruben Zepuntke, classe 1993 ed in arrivo da due stagioni alla Cannondale senza mai aver brillato più di tanto: il suo miglior risultato è stato un terzo posto di tappa del Tour of Colorado 2015 mentre nel 2016 ha chiuso il Tour of Britain al 20° posto.