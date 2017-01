Presentata la Pinarello DOGMA F10 in dotazione al Team Sky

A pochi giorni dal debutto ufficiale al Tour Down Under il Team Sky ha svelato la bicicletta che i propri corridori utilizzeranno nella stagione 2017: per l’ottava annata, e con un contratto valido fino al 2019, i mezzi sono forniti da Pinarello, che equipaggerà Froome, Viviani e soci con la nuova DOGMA F10. Il telaio pesa il 6.3% in meno ed è il 7% più rigido rispetto alla F8 utilizzata nel 2016 e garantirà, stando alle prove effettuate, un 12.6% di miglioramento dell’efficienza aerodinamica.