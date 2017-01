I russi Evtushenko e Stash trovano squadra: li ingaggia la Lokosphinx

Due tra i corridori non riconfermati dalla Gazprom-RusVelo trovano casa: si stratta del ventitreenne Alexander Evtushenko, passista attivo anche su pista, e del coetaneo Mamyr Stash, corridore dal buon spunto veloce e capace di piazzarsi secondo alla prova in linea dell’Europeo under 23 in linea 2015 (alle spalle di Erik Baska e davanti a Davide Martinelli). I corridori militeranno nella stagione che sta per partire per la Lokosphinx, formazione Continental russa che gareggia principalmente in Spagna.