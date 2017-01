Marianne Vos domina a Fiuggi in Coppa del Mondo di cross. Brutta caduta per Arzuffi

Vittoria netta per Marianne Vos a Fiuggi nella settima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2016-2017. La leggenda olandese si è imposta con 40″ sulla seconda, la ceca Katerina Nash, mentre Sophie De Boer ha chiuso terza a 59″, proprio davanti ad Annemarie Worst. Quinto posto per Eva Lechner, che ha terminato la gara a 1’34” dalla vincitrice. Bella top ten per Chiara Teocchi, nona a 2’17”. Brutta caduta e conseguente ritiro al primo giro per Alice Arzuffi, trasportata via in barella.

Sophie De Boer resta leader di Coppa, ora ha 438 punti contro i 345 della Nash e i 335 di Sanne Cant. Lechner è ora sesta con 261 punti. L’ultima tappa di CDM è in programma a Hoogerheide domenica prossima.