Si fa sempre più imminente il via della Vuelta a San Juan, prova da quest’anno aperta anche ai professionisti. In Argentina sarà in gara dal 23 al 29 gennaio prossimi anche la nazionale italiana: agli ordini di Marco Villa gareggeranno sei atleti, vale a dire Francesco Lamon (Team Colpack), Davide Plebani (Beltrami Tsa Argon 18 Tre Colli), Federico Sartor (Team Colpack), Michele Scartezzini (Sangemini-MG.KVis), Attilio Viviani (Team Colpack) e Elia Viviani (Team Sky).