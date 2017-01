Clavicola frattura alla prima gara: inizia male il 2017 di Luis Ángel Maté

1 Minuti per leggerlo

Nei chilometri finali della prima prova della Challenge Mallorca si è verificata una caduta in gruppo che, tra gli altri, ha coinvolto anche Luis Ángel Maté: il 32enne corridore andaluso della Cofidis, soprannominato la “lince”, è stato trasportato in una clinica di Palma de Mallorca dove gli è stata diagnosticata la frattura della clavicola destra. Maté dovrebbe essere operato già domani e solo in seguito si potranno stabilire con precisione i tempi di recupero.