Cadel Evans Great Ocean Road Race 2017

Se la promozione alla massima categoria sia o no troppo prematura è motivo di dibattito; di fatto la risposta dei team (molti dei quali rimasti in Australia dopo il Tour Down Under) è stata buona: 13 formazioni WT saranno al via, il dettaglio lo trovate nella startlist qui accanto, degno di menzione l’esordio stagionale di Chris Froome con la maglia della Sky; ritroveremo diversi dei protagonisti del TDU (da Richie Porte a Sergio Henao, da Esteban Chaves a Nathan haas), poca Italia presente invece: appena 6 gli azzurri, Damiano Caruso (BMC), Enrico Battaglin (LottoNL), Gianluca Brambilla ed Eros Capecchi (Quick Step), Domenico Pozzovivo e Matteo Montaguti (AG2R).

Il percorso, partenza e arrivo al porto di Geelong, prevede 105 km in linea, quindi un circuito di 20 km che verrà ripetuto tre volte e mezza, con la salita di Westbury Terrace a caratterizzarlo: un muro di un km al 12-13%, posto a una decina di chilometri dal traguardo. Un’asperità che fin qui ha reso la corsa abbastanza imprevedibile.