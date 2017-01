Van Der Poel fora, Van Aert ne approfitta: è ancora campione del mondo

Si possono riassumere nelle due righe del titolo i contenuti tecnici del campionato mondiale di Ciclocross a Bieles, una gara che sembrava avviata verso un testa a testa spettacolare all’arma bianca, ma che è stata decisa da un episodio.

Mathieu Van Der Poel è partito a tutta, seminando sin dal primo giro la concorrenza; Wout Van Aert si è poi rifatto sotto, rientrando sornione a metà gara. Un giro insieme, poi il patatrac: fora Van Der Poel alla fine del quinto giro, Van Aert non può far altro che mettere il turbo e aumentare il margine sul demoralizzato rivale, confermandosi campione del mondo per la seconda volta con Van Der Poel staccato di 44″.

La lotta per il bronzo vede prevalere, ancora una volta, Kevin Pauwels: per lui si tratta del quinto bronzo in 7 anni. Astronomico il distacco finale: 2’09”.

Seguirà articolo completo