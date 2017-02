Froome contro Chaves? No, al Herald Sun Tour trionfa Damien Howson

La prima tappa in linea del Herald Sun Tour in Australia, con arrivo in salita a Falls Creek, viene vinta dalla Orica-Scott: a trionfare, però, non è l’atteso colombiano Esteban Chaves, bensì l’australiano Damien Howson che ha conquistato così il suo primo successo da professionista. Dopo una fuga di otto corridori tenuta sotto controllo dal Team Sky, la tappa si è animata sulla lunga ma pedalabile ascesa conclusiva: l’azione decisiva ha visto protagonisti Damien Howson e Kenny Elissonde che si sono mossi in anticipo sui più quotati compagni di squadra.

Negli ultimi tre chilometri Damien Howson ha attaccato più volte Kenny Elissonde fino a rimanere da solo in testa alla corsa: al traguardo Howson si è presentato tutto solo, a 32″ la seconda piazza è andata all’australiano Jai Hindley mentre Kenny Elissonde è scivolato in terza posizione a 47″. Michael Storer ha chiuso quarto a 1’03” mentre Esteban Chaves e Chris Froome hanno chiuso rispettivamente quinto a 1’10” e sesto a 1’11”. In classifica generale Howson guida con 38″ su Hindley e 53″ su Elissonde.