Giro della Valle d’Aosta 2017, 5 tappe dal 12 al 16 luglio

L’organizzazione del Giro della Valle d’Aosta ha confermato che l’edizione 2017, la numero 54, si svolgerà dal 12 al 16 luglio prossimi articolata in cinque tappe: per la prestigiosa gara a tappe riservata alla categoria Under23 non ci sarà quindi il tanto auspicato ritorno della sesta giornata di gara come stato fino al 2015, piano che però è stato solo rimandato al 2018. In attesa di svelare il tracciato a fine mese, il presidente Riccardo Moret ha confermato che la corsa toccherà Francia, Piemonte e ovviamente la Valle d’Aosta: sta squadre italiane e stranieri sono state più di 50 le richieste di partecipazione.