Clásica de Almería 2017

La startlist ricalca per per forza di cose quella vista poche ore prima a Murcia: in casa Movistar si punta su Carlos Barbero mentre la Orica-Scott punta sulla coppia Magnus Cort Nielsen e Jens Keukeleire. Baptiste Planckaert e il caldissimo Jhonatan Restrepo difendono l’onore del Team Katusha-Alpecin, la Lotto Soudal schiera il talentuosissimo poker Tiesj Benoot, Jens Debusschere, Tony Gallopin e Jurgen Roelandts. Velocisti in serie anche per la Bora-Hansgrohe con Pascal Ackermann, Michael Schwarzmann e il vincitore del 2011 Matteo Pelucchi. Più spuntato il Bahrain-Merida, dove il baby Domen Novak può cercare di sorprendere.

Numerosi i pretendenti al successo fra le compagini Professional, a cominciare da Bryan Coquard della Direct Énergie, coadiuvato da un treno di valore. Roman Maikin della Gazprom-RusVelo punta a ripetersi dopo la bella prestazione del GP Costa degli Etruschi; simile ragionamento che vale per Jonas Van Genechten, buon secondo al debutto in maglia Cofidis, Solutions Crédits. Timothy Dupont cerca il primo podio nell’esperienza Professional della Veranda’s Willems-Crelan, Andrea Pasqualon e Pieter Vanspeybrouck quello nella loro stagione con la Wanty-Groupe Gobert.