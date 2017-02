Vuelta a Andalucía 2017

In chiave classifica generale occhi puntati su chi ha vinto nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2016, ossia Alejandro Valverde: il murciano del Movistar Team è già pimpante e punta ad una nuova affermazione. Proverà a mettergli il bastone tra le ruote il Team Sky, che schiera un poker mica male composto da Mikel Landa, Mikel Nieve, Wout Poels e Diego Rosa. Thibaut Pinot (FDJ), coadiuvato dai fidi Steve Morabito e Sébastien Reichenbach, può essere un bel nome da spendere così come intriga il trittico Cannondale-Drapac composto da Hugh Carthy, Pierre Rolland e Rigoberto Urán. Altri nomi più che validi sono quelli di Warren Barguil (Team Sunweb), Ion Izagirre (Bahrain Merida), Daniel Navarro (Cofidis, Solutions Crédits), Sergio Pardilla (Caja Rural-Seguros RGA) e Tim Wellens (Lotto Soudal).

A tale elenco manca un elemento che si appresta a debuttare con la nuova maglia, ossia Alberto Contador: il trentaquattrenne spagnolo inizia quel percorso che, con la Trek-Segafredo, ha come obiettivo il Tour de France. Il madrileno potrà contare sul solido André Cardoso e soprattutto su Fabio Felline, particolarmente in palla come visto a Laigueglia. Poche le ruote veloci al via: il più accreditato pare Bryan Coquard (Direct Énergie) ma non sono da dimenticare neppure Timothy Dupont (Veranda’s Willems-Crelan), Moreno Hofland (Lotto Soudal), Raymond Kreder (Roompot-Nederlandse Loterij) e Roman Maikin (Gazprom-RusVelo).