Samuel Dumoulin vince la prima tappa del Tour du Haut Var-Matin

Tra le squadre World Tour si sblocca anche la AG2R La Mondiale che oggi in Francia ha conquistato la prima vittoria della stagione 2017: la firma è del 36enne Samuel Dumoulin che sul traguardo di Saint-Paul-en-Forêt ha fatto sua la prima delle due tappe del Tour du Haut Var-Matin. La tappa è stata animata da una fuga di cinque corridori che sono stati ripresi ad appena 3 chilometri dall’arrivo dopo una lunga azione: i battistrada erano Alex Kirsch, Rémy Di Gregorio, Antoine Duchesne, Pierre-Luc Périchon e l’italiano Marco Bernardinetti dell’Amore&Vita-Selle SMP.

Nel finale Samuel Dumoulin ha fatto valere il proprio spunto veloce per avere la meglio sul connazionale Arthur Vichot con i belgi Maxime Vantomme e Kevyn Ista rispettivamente in terza e quarta posizione. Doppio piazzamento tra i primi 10 per i corridori italiani: il migliore è stato Francesco Gavazzi che ha chiuso quinto, poco dietro è arrivato anche Damiano Caruso che ha tagliato il traguardo in settima posizione.