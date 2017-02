Team Colpack a segno in Croazia: Andrea Toniatti vince il GP Laguna Porec

1 Minuti per leggerlo

Dopo tre stagioni di astinenza, Andrea Toniatti è tornato oggi a vincere una corsa internazionale del calendario UCI: è successo in Croazia dove il 24enne del Team Colpack si è imposto in volata nel GP Laguna Porec, corsa che l’anno scorso si era conclusa con il successo di Filippo Ganna. Stavolta l’epilogo è stato in volata con un drappello di una ventina di corridori a giocarsi la vittoria: Toniatti è stato lanciato bene dai compagni di squadra e ha staccato tutti gli avversari di più di una bicicletta.

La seconda posizione è andata ad un altro corridore italiano, il 26enne Paolo Totò della Sangemini-MG.Kvis che quest’anno aveva già colto un buon 8° posto al GP Costa degli Etruschi. Il podio della corsa croata è stato completato dal Stephan Rabitsch. Tanta Italia anche nel resto della top10 di giornata: Nicola Gaffurini, Gabriele Bonechi e Andrea Borso hanno occupato le posizioni dalla quarta alla sesta, Ettore Carlini invece ha chiuso decimo.