Dilettanti: Leonardo Bonifazio vince la Coppa San Geo. Tutti i risultati di giornata

Con tre gare si è aperta oggi la stagione italiana dei dilettanti e under23. La gara più sentita era la Coppa San Geo che è stata vinta dal ligure Leonardo Bonifazio, fratello maggiore di Niccolò professionista con la Bahrain-Merida. Il corridore della Colpack si è avvantaggiato poco prima dell’ultima difficoltà di giornata ed è arrivato da solo al traguardo di Prevalle: la volata per la seconda posizione è stata vinta da Damiano Cima su Andrea Toniatti, anche lui della Colpack.

Ma oggi si è corso anche in Toscana ed in Veneto. Alla Firenze-Empoli è arrivato il successo in volata di Gabriele Bonechi (Fracor Cervélo) che si era già messo in luce lo scorso weekend in Croazia: secondo e terzo posto per Paolo Baccio ed Emanuele Onesti dopo che l’ultimo attacco di giornata è stato rintuzzato all’ultimo chilometro. A San Michele di Piave invece s’è disputato il Memorial Polese e anche qui il gruppo s’è ricompattato nel finale ed il vincitore è stato deciso in volata: il successo è andato a Giovanni Lonardi della General Store su Alessio Brugna e sul compagno di squadra Alberto Dainese.