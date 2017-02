Sébastien Delfosse trionfa alla Drôme Classic su Arthur Vichot

È ancora la Francia a regalare una vittoria alla WB Veranclassic-Aqua Project in questo inizio di stagione: dopo il successo di tappa di Justin Jules al Tour de la Provence, oggi è arrivato il trionfo di Sébastien Delfosse alla Royal Bernard Drôme Classic; per il 34enne belga si tratta della seconda vittoria in carriera in una corsa 1.1 dopo che nel 2013 aveva conquistato la Rund um Köln.

In questa Drôme Classic abbiamo assistito ad un finale molto intenso dopo che la Delko Marseille ha provato in tutti i modi a fare selezione: negli ultimi 10 chilometri, però, c’era ancora davanti un gruppo di una quarantina di corridori. Nel finale c’è stato prima l’attacco di Edet e La Cunff, poi negli ultimi 2000 metri nessuna squadra ha più avuto la forza di tenere la corsa sotto controllo: Samuel Dumoulin ha attaccato per primo sull’ultimo strappo, Sébastien Delfosse ha risposto benissimo in contropiede ed è andato a vincere davanti al campione francese Arthur Vichot mentre il terzo posto è stato conquistato da Jan Bakelants. Il primo degli italiani al traguardo è stato Francesco Gavazzi, sesto.