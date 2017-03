Paris-Nice, la giuria squalifica Romain Bardet per traino

In una frazione già ricca di colpi di scena se ne è aggiunto un altro a bocce ferme: al termine della movimentata tappa odierna della Paris-Nice l’organizzazione ha comunicato l’esclusione di un corridore a seguito di una decisione della giuria. Il destinatario dell’espulsione dalla corsa è nientemeno che Romain Bardet.

La colpa imputata al capitano dell’AG2R La Mondiale riguarda il fatto di aver usufruito del traino dalla propria ammiraglia per rientrare in gruppo a seguito della caduta che lo ha coinvolto attorno ai meno 20 km dal traguardo assieme a Steven Kruijswijk (Team Lotto NL-Jumbo) e Michael Schär (BMC Racing Team). La gara del savoiardo termina dunque anzitempo, impedendogli così di lottare per il successo come si augurava.