Wilco Kelderman infortunato alla Strade Bianche, per lui niente Tirreno

Tante cadute ieri nel corso della Strade Bianche e uno dei coinvolti è stato Wilco Kelderman: l’olandese del Team Sunweb ha riportato una frattura ad un dito della mano e lunedì sarà in Olanda dove si sottoporrà ad ulteriori controllo. Dopo la classica senese, Kelderman avrebbe dovuto prendere parte alla Tirreno-Adriatico per la prima volta in carriera dopo aver disputato la Parigi-Nizza nelle ultime quattro stagioni: il Team Sunweb sarà costretto a trovare un sostituto per il corridore olandese classe 1991.