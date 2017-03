Undici team WT per il Tour of California 2017

1 Minuti per leggerlo

In quella che sarà la prima volta della corsa nel World Tour gli organizzatori dell’Amgen Tour of California hanno annunciato la presenza di undici formazioni del massimo circuito. Saranno in gara dal 14 al 20 maggio Astana Pro Team, BMC Racing Team, Bora-Hansgrohe, Cannondale-Drapac, Quick Step Floors, Team Dimension Data, Team Katusha-Alpecin, Team Lotto NL-Jumbo, Team Sky, Team Sunweb e Trek-Segafredo.

A loro si aggiungono le Professional Cofidis, Solutions Crédits, Team Novo Nordisk e UnitedHealthcare e due squadre Continental a stelle e strisce, ossia la Jelly Belly p/b Maxxis e la Rally Cycling.

Tra i corridori attesi al via ci sono Peter Sagan e Mark Cavendish, Alexander Kristoff e John Degenkolb, Julian Alaphilippe e Nacer Bouhanni, Miguel Ángel López e Andrew Talansky.