Uno-Due della Boels-Dolmans al California donne: vince Guarnier

Ottima partenza della più forte squadra femminile in circolazione all’Amgen Breakaway from Heart Disease Women’s Race empowered with SRAM, che per semplicità chiameremo Tour of California femminile d’ora in poi. Si è partiti con una tappa in circuito attorno al bellissimo South Lake Tahoe (scenario del secondo episodio de “Il padrino”), con arrivo in salita. Qui si è imposta la campionessa americana Megan Guarnier, precedendo la sua compagna di squadra Anna Van Der Breggen e la cubana Arlenis Sierra (Astana Women). Prima italiana Rossella Ratto, 14esima a 28″.

La Guarnier ovviamente comanda la classifica, con 8″ sulla Van Der Breggen e 11″ sulla Sierra. Anche la seconda tappa si affronterà con partenza e arrivo da South Lake Taohe, stavolta il percorso si svolgerà sul quadrante sud-est del lago.