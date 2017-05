Keagan Girdlestone è tornato in gruppo in Australia ed ha completato la prima gara

Vi ricordate di Keagan Girdlestone, lo sfortunato ragazzo protagonista di una terrificante caduta in cui lottò per la vita alla Coppa della Pace dello scorso giugno? Allora i medici di Rimini ritenevano difficile la sopravvivenza: troppo estese le ferite e la perdita sangue, così come la recisione della carotide lasciava poche speranze. Ebbene, nel corso dei mesi il sudafricano iniziò un prodigioso recupero che lo portò al ritorno a casa in agosto e a effettuare lunghe sessioni in bicicletta nei primi mesi della stagione.

Ieri, una nuova rinascita per il ventenne. Girdlestone ha infatti partecipato e terminato una gara del circuito australiano tra Grafton e Invernell della considerevole distanza di 228 km e con circa 3400 metri di dislivello. A titolo di cronaca la vittoria è andata a Neil Van der Ploeg mentre l’ex atleta della Dimension Data Continental è riuscito a terminare 55°, a circa mezzora dal vincitore.

Il ragazzo ha così parlato della giornata speciale che ha vissuto: «Alla partenza ero decisamente allegro. È stato abbastanza particolare perché tanti colleghi sono venuti da me a farmi gli auguri dicendomi quanto erano felici di rivedermi di nuovo. All’arrivo, non so come ma ho iniziato ad emozionarmi e a piangere. Attorno al 130 km le gambe hanno iniziato ad indurirsi e il collo mi doleva; mancavano ancora tre ore ed è stato difficile».

Qui sotto è possibile vedere il documentario sulla sua storia e sul suo percorso di recupero.