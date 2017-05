Giro d’Italia: Simon Geschke “dimenticato” in albergo dalla Sunweb

Curiosa disavventura questa mattina per il tedesco Simon Geschke, compagno di squadra della maglia rosa Tom Dumoulin: la sua squadra, il Team Sunweb, è partita dall’albergo verso il ritrovo di partenza della 12a tappa del Giro d’Italia a Forlì dimenticando in albergo il 31enne corridore tedesco. Geschke ha scherzato sull’accaduto attraverso Twitter postando una sua foto nella classica posa autostop per chiedere un passaggio verso la partenza: il bus della squadra ha poi fatto inversione per tornare a prenderlo anche perché, dopo aver già perso per infortunio Wilco Kelderman, adesso il Team Sunweb ha bisogno di tutte le forze per difendere la leadership di Dumoulin.

Anyone can give me a lift to the @giroditalia start? My teambus decided to leave without me. #tramping pic.twitter.com/wRGEGek0Qy — Simon Geschke (@simongeschke) 18 maggio 2017