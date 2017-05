Emakumeen Bira: fuga vincente di Katrin Garfoot, Soraya Paladin seconda

1 Minuti per leggerlo

Una Orica-Scott molto battagliera ha conquistato oggi la sua seconda vittoria di tappa all’Emakumeen Bira: se ieri la fuga aveva premiato Amanda Spratt, oggi ad esultare è stata l’altra australiana Katrin Garfoot che è arrivata tutta sola al traguardo di Antzuola con 34″ di vantaggio sul primo gruppo inseguitore. Con la vittoria di oggi la Garfoot ha conquistato anche la maglia di leader della classifica generale.

Il secondo posto di tappa è stato conquistato dall’italiana Soraya Paladin della Alé Cipollini davanti all’olandese Annemiek Van Vleuten. Nel gruppo, forte di 20 atlete, c’erano anche Susanna Zorzi e Asja Paladin che hanno tagliato il traguardo rispettivamente in ottava e decima posizione. Domani è in programma la tappa regina con arrivo in salita a San Miguel de Aralar: Garfoot guida con 12″ su Spratt, 17″ su Santesteban, 40″ su Paladin e 44″ su Moolman e Van Vleuten.