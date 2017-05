Al Berner Rundfahrt nuova vittoria italiana con Filippo Fortin

1 Minuti per leggerlo

Per la sesta volta in novantadue edizioni la Berner Rundfahrt-Tour de Berne è stata conquistata da un corridore italiano. Dopo Osvaldo Bailo, Simone Fraccaro, Luca Scinto, Andrea Ferrigato e Enrico Salvador, primo nel 2016, a imporsi quest’oggi è Filippo Fortin. Per il padovano del Tirol Cycling Team si tratta della terza affermazione del 2017.

Il corridore di Pernumia ha battuto la concorrenza allo sprint. Con lui salgono sul podio l’olandese Bram Welten (BMC Development Team) e lo svizzero Fabian Lienhard (Team Vorarlberg). Completano la top 10 il belga Jasper Philipsen (BMC Development Team), lo svizzero Lukas Spengler (Nazionale svizzera), il francese Benoît Cosnefroy (Chambéry Cyclisme Formation), lo svizzero Gian Friesecke (Team Vorarlberg), il cileno Cristobal Olaverria (Bourg en Bresse Ain), l’italiano ma di affiliazione lussemburghese Jan Petelin (Team Differdange-Losch) e il francese Simon Buttner (Bourg en Bresse Ain).