GP de la Somme 2017

Ai locali resta così il Grand Prix de la Somme, aperto ai professionisti nel 1999 come corsa a tappe per poi diventare corsa in linea dal 2007. Una prova che punta dall’interno alla foce del fiume Somme, attraversando un percorso nervoso, come da tradizione francese; il circuito finale con la Côte de Blengues rende incerto l’esito tra sprinter e attaccanti.

La partecipazione è sotto la media delle corse francesi, la prova non fa neanche parte della Coupe de France. Oltre alle squadre locali avremo solo un’altra professional, la belga WB Veranclassic Aqua Protect. Favoriti gli AG2R La Mondiale, che possono puntare allo sprint con la coppia Samuel Dumoulin e Rudy Barbier.

A contrastarli i primi indiziati sono il canadese Ryan Anderson (Direct Énergie), i belgi Roy Jans (WB Veranclassic Aqua Protect) e Boris Vallée (Fortuneo Vital Concept) e i padroni di casa Lorrenzo Manzin (FDJ) e Damien Touze (HP BTP-Auber 93). Diverse le carte interessante a provare a fare corsa vivace. Nel mazzo ci sono Maxime Vantomme (WB Veranclassic Aqua Protect), Adrien Petit (Direct Énergie), fresco vincitore dell’ultima tappa a Dunkerque, Flavien Dassonville (HP BTP-Auber 93) o Damien Gaudin (Armée de Terre).

La presenza italiana è garantita principalmente dalla D’Amico-Utensilnord. Nella compagine marchigiana ruolo di capitano per Federico Canuti mentre è ancora alla ricerca della pedalata del 2016 Nicola Genovese. A loro si aggiungono il friulano Mattia De Marchi, nell’austriaca Hrinkow Advarics, e l’italo-belga Claudio Catania per il Team Differdange-Losch.