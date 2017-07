Tempo di rinnovi di contratto per la Katusha-Alpecin e per la LottoNL-Jumbo

Tempo di rinnovi in casa Team Katusha-Alpecin. La formazione diretta dal portoghese José Azevedo ha prolungato i contratti con i due lusitani della rosa. Il trentunenne Tiago Machado rimarrà nel roster anche per la prossima stagione mentre il ventottenne José Gonçalves ha firmato fino al termine del 2019.

Il manager del sodalizio russo ma di licenza svizzera ha dichiarato: «Il Tour de France ha messo in evidenza come Machado sia un elemento importante; sempre pronto a sacrificarsi, su di lui si può sempre fare affidamento. Gonçalves non ha ancora mostrato a pieno il suo talento e non vedo l’ora di ammirare i suoi progressi».

Due rinnovi anche per il Team Lotto NL-Jumbo, in questo caso entrambi di durata biennale. Si tratta del ventitreenne olandese Koen Bouwman, vincitore quest’anno di una tappa al Critérium du Dauphiné, e del trentatreenne tedesco Paul Martens, in rosa sin dal 2008.

Il general manager Richard Plugge afferma: «È una scelta logica trattenere Bouwman, perché il futuro è dalla sua. Siamo felici del suo rendimento e può sicuramente crescere. Martens è una parte importante del team perché riesce a guidare bene la squadra in corsa ed è un perfetto mentore per i giovani».