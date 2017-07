De Buyst vince la 2a tappa del Tour de Wallonie, Teuns nuovo leader

1 Minuti per leggerlo

La seconda tappa del Tour de Wallonie ha fatto selezione ma non abbastanza per impedire un arrivo in volata con 46 corridori cronometrati con lo stesso tempo: la vittoria è andata al belga Jasper De Buyst, 23enne della Lotto Soudal che nella prima stagione dedicata al 100% al ciclismo su strada sta ottenendo ottimi risultati e quella di oggi è il suo secondo successo del 2017.

Nello sprint Jasper De Buyst ha battuto nell’ordine Michael Morkov, Justin Jules, Jempy Drucker, Roman Maikin, Juan José Lobato, Timothy Dupont e Bryan Coquard. Grande beffa per il leader della classifica di questo Tour de Wallonie, il francese Benjamin Thomas, che proprio nel finale ha preso un buco da 10″ e ha quindi perso la maglia di capoclassifica: davanti a tutti c’è ora Dylan Teuns (BMC) con lo stesso tempo di Xandro Meurisse, ad appena 1″ invece troviamo Tosh Van der Sande e appunto Benjamin Thomas.