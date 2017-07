Peter Sagan torna in pubblico… con un’acconciatura tutta nuova

Dopo la delusione per l’esclusione patita al termine della quarta tappa del Tour de France, Peter Sagan si è concesso qualche giorno di riposo per ricaricare le pile in vista dei prossimi, importanti obiettivi della sua stagione. Il campione del mondo tornerà in gara sabato al Tour de Pologne prima di proseguire l’avvicinamento all’obiettivo tris iridato di Bergen al Binck Bank Tour.

Ma lo slovacco è riapparso in pubblico ieri, a Parigi, partecipando alla festa di fine Tour organizzata dalla sua Bora Hansgrohe. E lo ha fatto, come sempre accade, attirando l’attenzione su di sé. Stavolta non per una battuta, un gesto o un abito bizzarro, quanto per la nuova capigliatura.

Il ventisettenne ha dato letteralmente un taglio col passato dando l’addio alla criniera leonina che lo ha caratterizzato nelle ultime stagioni; ora l’ex Liquigas si è rasato quasi a zero. Verrebbe da dire che, per sua fortuna, Alpecin sponsorizza un’altra formazione e non la sua.