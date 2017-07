Daniel Martin ha terminato il Tour de France con due piccole fratture vertebrali

1 Minuti per leggerlo

Nel weekend l’irlandese Daniel Martin non parteciperà alla Clásica San Sebastián come era previsto inizialmente e dove sarebbe potuto essere uno dei favoriti. Al termine del Tour de France, concluso in sesta posizione assoluta a 4’42” da Chris Froome, il trentenne corridore della Quick-Step Floors si è sottoposto ad esami medici che hanno riscontrato due piccole fratture del processo trasverso delle vertebre L2 e L3, riportate verosimilmente nella rovinosa caduta che lo ha visto coinvolto lungo la discesa del Mont du Chat assieme a Richie Porte. Daniel Martin dovrà quindi osservare un periodo di riposo di tre settimane prima di rientrare alle corse.