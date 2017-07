Vuelta Femenina a Costa Rica, la cronoscalata lancia Blanca Moreno

La cronoscalata di 9.6 chilometri tra Alajuela e Carrizal ha ribaltato la classifica generale della Vuelta Femenina a Costa Rica: a trionfare è stata infatti la scalatrice colombiana Blanca Moreno che ha battuto di 12″ la cubana Arlenis Sierra a cui ha strappato anche la maglia di leader della corsa per l’inezia di 2″. Buoni piazzamenti per le due italiane in gara con la maglia dell’Astana Women’s Team: Sofia Beggin e Sofia Bertizzolo hanno chiuso rispettivamente con il quinto e sesto tempo, posizioni che occupano anche in classifica con Beggin che ha strappato la maglia turchese di miglior giovane alla compagna di squadra.