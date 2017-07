Ciclomercato femminile: nel 2018 Kasia Niewiadoma correrà con Canyon-SRAM

1 Minuti per leggerlo

In vista della stagione 2018 arriva il primo importante annuncio ufficiale di ciclomercato nel mondo del ciclismo femminile: la Canyon-SRAM ha confermato l’ingaggio della polacca Katarzyna Niewiadoma, forte atleta classe 1994 che ha militato per tre anni alla RaboLiv (2014-2016) e quest’anno alla WM3 Pro Cycling. Nella stagione in corso, Niewiadoma ha vinto una tappa e la classifica finale dell’OVO Women’s Tour ed è salita sul podio alla Strade Bianche (seconda), all’Amstel Gold Race, alla Freccia Vallone e alla Liegi-Bastogne-Liegi (terza): il suo Giro Rosa si è concluso con un sesto posto finale a 3’58” dalla vincitrice Anna Van der Breggen.