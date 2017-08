Ciclomercato: l’AG2R La Mondiale si rinforza con Clément Venturini

Acquisto di qualità per la AG2R La Mondiale. La formazione savoiarda ha ingaggiato per le prossime due stagioni Clément Venturini. Il ventitreenne è un passista-veloce di prospettiva, nonché uno dei migliori corridori francesi del ciclocross. Quest’anno, su strada, si è imposto nella classifica generale della Quatre Jours de Dunkerque, oltre che nella sesta tappa del Giro dell’Austria.

Il neoarrivato ha dichiarato: «Prima di tutto, voglio ringraziare la Cofidis per queste quattro stagioni assieme, dove ho potuto apprendere il mestiere e crescere senza pressione. Sono felice e fiero per questa nuova avventura: vivo a Lione e correre per una formazione regionale è un bonus di motivazione. A 23 anni so che devo imparare molto e non vedo l’ora di debuttare con un team World Tour. Darò quindi priorità alla strada rispetto al ciclocross».