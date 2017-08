Adam Hansen si ferma a 18 grandi giri di fila: niente Vuelta per lui

1 Minuti per leggerlo

Dopo sei anni, 18 partecipazioni e 377 tappe portate al termine, il record di Adam Hansen nei Grandi Giri sembra essere giunto alla conclusione: l’australiano ha infatti confermato a RideMedia.com di non essere stato selezionato dalla Lotto Soudal per la prossima Vuelta a España che scatterà il prossimo 19 agosto da Nîmes in Francia. A partire dalla Vuelta 2011, Adam Hansen ha preso parte a tutti i grandi giri del calendario portandoli tutti al termine e riuscendo anche a vincere una tappa al Giro 2013 e una alla Vuelta 2014.

Hansen ha compiuto 36 anni lo scorso 11 maggio e la striscia era già stata in serio pericolo durante l’ultimo Giro d’Italia quando riportò una frattura alla mano nella tappa di Oropa, ma il corridore della Lotto Soudal riuscì comunque ad arrivare a Milano: dopo il Tour de France è stato costretto a fermarsi per un infortunio al soprasella emerso durante l’ultima settimana e anche questo dovrebbe aver influito nella decisione dei tecnici della squadra belga. Prima della Vuelta 2011, Adam Hansen aveva partecipato ad altri sette Grandi Giri con tre ritiri.