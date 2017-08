La startlist della prova élite maschile degli Europei: Italia dal 19 di Ballerini al 27 di Viviani

1 Minuti per leggerlo

La settimana dei Campionati europei su strada volge al termine. Domani ad Herning, in Danimarca, si disputerà la dodicesima e conclusiva gara; quella più attesa, dato che si tratta della prova in linea élite maschile. Sono 149 gli atleti al via, impegnati sul percorso di 241.2 km.

L’Italia punta a recitare un ruolo da protagonista, con una formazione costruita dal commissario tecnico Davide Cassani tutto incentrato attorno a Elia Viviani. Il velocista veronese indosserà il dorsale 27, ultimo fra i nove azzurri. Nell’ordine saranno della partita Davide Ballerini (19), Davide Cimolai (20), Simone Consonni (21), Roberto Ferrari (22), Filippo Ganna (23), Jacopo Guarnieri (24), Salvatore Puccio (25) e Fabio Sabatini (26). La lista di partenza della prova in linea maschile élite ai Campionati Europei 2017.