Ufficiale, Matteo Trentin correrà con la Orica nel 2018

1 Minuti per leggerlo

Dopo sei anni e mezzo alla corte di Patrick Lefévère, Matteo Trentin ha deciso di cambiare squadra a partire dalla prossima stagione: il 28enne corridore trentino, che era passato professionista ad agosto 2011 proprio con la Quick-Step, ha firmato un contratto con la Orica-Scott per il 2018 ed il 2019. Nei piani della squadra australiana, Matteo Trentin dovrà andare a rinforzare il settore delle classiche di primavera dovrà avrà sicuramente più libertà che in passato, ma con il suo ingaggio anche Caleb Ewan potrebbe trovare un importante vagone per il treno. Quest’anno Trentin è stato 5° alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne, 9° all’Omloop Het Nieuwsblad e 13° al Giro delle Fiandre, recentemente ha conquistato la prima vittoria del 2017 nella seconda tappa della Vuelta a Burgos.