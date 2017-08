Alice Maria Arzuffi firma con il Team Steylaerts-Verona per il ciclocross

La 22enne Alice Maria Arzuffi affronterà le prossime due annate del ciclocross con una formazione belga: la giovane brianzola ha infatti firmato un contratto per due stagioni, con un’opzione per la terza, con il Team Steylaerts-Verona, squadra specializzata per il ciclocross che è guidata dal due volte campione del mondo Bart Wellens. Per la Arzuffi si tratta di una svolta importante della carriera visto che durante la stagione invernale si trasferirà a vivere in Belgio a Herentals per poter affrontare al meglio le gare: il calendario non sarà esageratamente intenso vista la giovane età, ma non mancheranno le prove di Coppa del Mondo (l’anno scorso è stata terza a Zeven), Superprestige e DVV Trofee.