Arctic Race of Norway 2017

Sono quattro le frazioni in programma, tutte in linea. La prima e l’ultima si assomigliano abbastanza, con una parte conclusiva di tappa che permette diversi scenari. La seconda giornata, invece, non aspetta altro che i velocisti. L’appuntamento chiave è quello di sabato, con il traguardo di Finnvikdalen raggiunto al termine di una salita di 5.2 km al 4.9%, con una fase centrale attorno al 7%.

Buona ma peggiore rispetto ad un anno fa la startlist. Allora si poté sfruttare la concomitanza con i Giochi Olimpici che fece spostare l’Eneco Tour a fine settembre; dalle undici World Tour del 2016, quest’anno sono cinque le compagini del massimo circuito. Tutti gli occhi sono puntati sul Team Katusha-Alpecin di Alexander Kristoff. Il norvegese sfoggia per la prima volta la maglia di campione europeo e ha intenzione di aumentare il bottino di successi nella corsa di casa, per ora fermo a quattro. Con lui anche Jhonatan Restrepo e Rein Taaramäe.

Il principale favorito per la classifica generale è un altro, ossia Dylan Teuns. Il recente vincitore del Tour de Pologne è il leader di un BMC Racing Team che ha in Danilo Wyss la ruota veloce. Niente Boasson Hagen per il Team Dimension Data che dà spazio ai giovani, guidati dall’esperto Bernhard Eisel. L’Astana Pro Team punta su Matti Breschel mentre il Team Sunweb spera nelle volate di Max Walscheid e in qualche colpo di coda di Zico Waeytens, quest’anno sottotono.

Ben dodici i team Professional, fra cui la Nippo-Vini Fantini di Damiano Cunego e Pierpaolo De Negri. Tra i nomi da tenere d’occhio quelli di Roy Jans e Alex Kirsch (WB Veranclassic Aqua Protect), Dimitri Claeys e Hugo Hofstetter (Cofidis, Solutions Crédits), Yoann Offredo e Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert). E ancora Eliot Lietaer (Sport Vlaanderen-Baloise), Daniel McLay (Fortuneo-Oscaro), Adrien Petit (Direct Énergie), Simone Ponzi (CCC Sprandi Polkowice) e Alexander Porsev (Gazprom-RusVelo).

In gara infine anche le squadre Continental locali. La Joker-Icopal è la più compatta con l’iridato under 23 Kristoffer Halvorsen per gli sprint e Markus Hoelgaard per la generale. Ma non bisogna neppure sottostimare August Jensen (Team Coop), Matti Manninen (Team FixIt.no) e Andreas Vangstad (Team Sparebanken Sør).