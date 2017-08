Colorado Classic 2017

Si comincia a Colorado Springs, che ospitò il mondiale 1986 vinto da Moreno Argentin; la parte impegnativa è l’attraversamento del Garden of Gods, all’ombra del Pikes’ Peak. Ancor più duro il circuito a Breckenridge: la tappa è di appena 103 km ma la salitella di Moonstone Climb ripetuta 10 volte fa abbastanza male. L’unica frazione in linea è la terza, con partenza e arrivo a Denver. Tappa enigmatica, visto che si salirà nel Golden Gate Canyon affrontando 1000 metri di dislivello e poi un insidioso altipiano, ma le salite finiranno già a 50 km dall’arrivo. In poche parole, potrebbe accadere tutto e nulla. Ultima tappa sempre a Denver, quest’ultima in circuito favorevole ai velocisti.

La partecipazione internazionale sarà abbastanza qualificata: saranno presenti le 3 squadre World Tour americane e la UAE Team Emirates, nonché altre 5 professional tra cui la Nippo-Vini Fantini. La stella sarà Rigoberto Urán, reduce dal podio al Tour de France; con lui nella Cannondale-Drapac anche Hugh Carthy e Lawson Craddock. A contrastare gli Argyle, Brent Bookwalter (BMC Racing Team), reduce dalle delusioni dello Utah e Peter Stetina (Trek-Segafredo). Ma non solo, perché Gavin Mannion (UnitedHealthcare), Serghei Tvetcov (Jelly Belly p/b Maxxis) e il recente vincitore dello Utah Rob Britton (Rally Cycling) hanno le carte in regole per aspirare al bottino pieno.

In tutto dodici i corridori italiani al via: visto il percorso, anche Valerio Conti (UAE Team Emirates), reduce da un buon Polonia, e Manuel Senni (BMC Racing Team) potrebbero dire la loro. Gli scalatori della UAE Simone Petilli ed Edward Ravasi si saggeranno in salita. La Nippo-Vini Fantini punta sullo sprint di Marco Canola, mentre Ivan Santaromita è l’uomo per la classifica. Infine, tre stagisti saranno in corsa con le rispettive squadre: Damiano Cima (Nippo) ha già esordito nello Utah; prima uscita invece per Seid Lizde (UAE Team Emirates) e per il campione italiano under 23 Matteo Moschetti. (Trek-Segafredo).