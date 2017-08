Svelato il Team Sunweb per la Vuelta: bel trio in salita con Barguil, Kelderman e Oomen

1 Minuti per leggerlo

Il Team Sunweb ha comunicato ufficialmente i nove corridori che difenderanno i colori della squadra teutonica alla prossima Vuelta a España. Al via di Nîmes di sabato 18 agosto vi saranno ben cinque debuttanti mentre saranno sei le nazionalità rappresentate.

In gara ecco gli olandesi Lennard Hofstede, Wilco Kelderman e Sam Oomen, i tedeschi Johannes Fröhlinger e Lennard Kämna, il danese Søren Kragh Andersen, il francese Warren Barguil, lo statunitense Chad Haga e l’australiano Chris Hamilton. Molto interessante il terzetto di scalatori composto da Barguil, Kelderman e il giovanissimo Oomen mentre per le volate il prescelto è Kragh Andersen.

Il direttore sportivo Marc Reef spiega: «Abbiamo il giusto mix fra esperienza e gioventù. Vogliamo vedere lottare i nostri giovani in una corsa di tre settimane, dando loro la possibilità di approcciarsi ad un grande giro senza pressione. Abbiamo effettuato alcune ricognizioni perché vogliamo disputare una prova solida e curare la classifica generale».