Ecco l’Astana per la Vuelta: con Fabio Aru un gruppo ricco di scalatori

Anche l’Astana Pro Team ha svelato oggi i nomi dei nove corridori che parteciperanno alla prossima edizione della Vuelta a España dal 19 agosto al 10 settembre. Fari puntati ovviamente su Fabio Aru che al termine della corsa spagnola dovrebbe prendere una decisione sul proprio futuro: al suo fianco, per la classifica e per le tappe più dure, ci sarà il 23enne scalatore colombiano Miguel Ángel López che l’anno passato dovette abbandonare la Vuelta dopo appena sei giorni per infortunio.

Il cast di supporto alle due stelle della formazione kazaka sarà di buon livello: a rappresentare la Spagna ci saranno Pello Bilbao e Luis León Sánchez, poi saranno presenti anche i kazaki Alexey Lutsenko e Nikita Stalnov, il russo Sergey Chernetskiy, il danese Jesper Hansen ed il belga Laurens De Vreese.