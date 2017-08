Vuelta a España, la Caja Rural annuncia il proprio roster

1 Minuti per leggerlo

L’unica formazione Professional spagnola, ossia la Caja Rural-Seguros RGA, ha annunciato la composizione del roster per la prossima la Vuelta a España. Si tratta della sesta partecipazione di fila per la compagine navarra, la quale vanta una vittoria di tappa nel mitico traguardo di Lagos de Covadonga e la conquista di due classifiche dei gpm.

I prescelti sono gli spagnoli David Arroyo, Lluís Mas, Sergio Pardilla, Jaime Rosón, Diego Rubio e Héctor Sáez, l’uruguaiano Fabricio Ferrari, il portoghese Rafael Reis e l’australiano Nick Schultz.

In merito agli alla rosa, il direttore sportivo Eugenio Goikoetxea ha dichiarato: «Arriva finalmente la corsa più importante dell’anno. Abbiamo cercato di formare il gruppo più equilibrato possibile, con nomi che ci permettano di lottare su tutti i terreni. Speriamo di avere delle opportunità, augurandoci che i team World Tour lascino qualcosa per strada. Non è stata finora una stagione priva di intoppi, tuttavia speriamo che la Vuelta sia il punto di svolta».