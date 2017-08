La Colorado Classic è stata l’ultima corsa di Greg Henderson

La Colorado Classic che si è conclusa ieri è stata l’ultima corsa del calendario UCI nella carriera professionista di Greg Henderson: ad annunciato è stato lo stesso corridore neozelandese della Unitedhealthcare con un post sulla propria pagina di Twitter. Henderson, 41 anni da compiere il prossimo 9 ottobre, ha partecipato a cinque edizioni dei Giochi Olimpici tra pista e strada mentre nel 2004 è stato campione del mondo dello Scratch: nella carriera su strada ha disputato 10 stagioni nel World Tour vestendo le maglie di T-Mobile (2007), Team Columbia (2008-2009), Team Sky (2010-2011) e Lotto Soudal (2012-2016) prima di chiudere appunto quest’anno con la Unitedhealthcare, formazione di categoria Professional.

The last @UCI_cycling race of my career. Stoked to leadout @TravisMcCabe into 200m to go. So close 4 the victory. @UHCprocycling.

— Greg Henderson (@Greghenderson1) 13 agosto 2017