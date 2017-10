Il baby campioncino Jasper Philipsen passa pro’ con la Axeon Hagens Berman

Il quarto rinforzo della Axeon Hagens Berman in vista del 2018, prima annata in cui la compagine statunitense figurerà tra le Professional, è alquanto pesante, dato che si tratta probabilmente del miglior teenager dell’attuale panorama internazionale. Data la chiusura del BMC Development Team, Jasper Philipsen si è legato alla compagine diretta da Axel Merckx.

Nella prima stagione tra gli under 23, il ruolino di marcia del belga è stato semplicemente eccezionale. Tappa più generale al Triptyque des Monts et Châteaux, sua prima prova nella categoria, quindi secondo alla Ronde van Vlaanderen under 23, secondo allo ZLM Toer, quinto al campionato nazionale a cronometro under 23, quarto al Tour de Berne, vincitore di tappa e classifica a punti al Giro d’Italia under 23, vincitore di tappa al Tour Alsace, ottavo al campionato europeo in linea under 23, vincitore di tappa all’Olympia’s Tour e, dulcis in fundo, vincitore della Paris-Tours under 23.