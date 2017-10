Timo insaporisce la Tacx Pro Classic: seconda stagionale per Roosen

Il 24enne olandese Timo Roosen ha conquistato oggi in Olanda alla Tacx Pro Classic la sua seconda vittoria stagionale sfruttando la superiorità del Team LottoNL-Jumbo che ha controllato sempre la corsa. La gara si è disputata nella regione della tra Middelburg e Neeltje Jans che nel recente passato hanno ospitato tappe di Giro d’Italia e Tour de France caratterizzate da ventagli: la bella giornata di sole ha fatto meno danni del previsto nel gruppo, ma comunque un po’ di selezione c’è stata.

Il gruppo infatti si è spezzato e ricompattato più volte dietro alla fuga di giornata, e alla fine è rimasto davanti un plotone comunque un po’ ristretto. Dei nove fuggitivi iniziali, solo Mathieu Burgaudeau (Direct Energie), Anthony Turgis (Cofidis), Dries de Bondt (Veranda’s) e Luuc Bugter (Delta) sono riusciti a rimanere davanti dopo i primi frazionamenti: l’ultimo ad arrendersi è stato Turgis che è stato ripreso dal lavoro della LottoNL-Jumbo a 8.5 km dall’arrivo.

Quasi in contropiede è partita un’altra fuga con Dimitri Claeys (Cofidis), Taco van der Hoorn (Roompot) e Timo Roosen (LottoNL) che hanno preso una decina di secondi di vantaggio: Roosen è rimasto passivo a ruota perché nel gruppo inseguitori erano proprio i suoi compagni a tirare per la volata di Groenewegen. Alla fine però il terzetto è arrivato fino al traguardo a Timo Roosen ha approfittare della sua freschezza per andare a vincere nettamente davanti a Taco van der Hoorn, il gruppo è arrivato praticamente in scia a Dylan Groenewegen è stato il più forte in volata riuscendo a superare Dimitri Claeys, poi finito quinto dietro anche a Hofland, per conquistare la terza posizione.