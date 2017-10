La scozzese Katie Archibald firma con la Wiggle High5 per il 2018

Altro colpo di mercato per la Wiggle High5 che in vista della prossima stagione si è assicurata la prestazioni della 23enne scozzese Katie Archibald, già campionessa olimpica, mondiale ed europea su pista ed in crescita anche su strada dove nell’ultimo anno ha gareggiato con i colori del Team WNT. Quest’anno Archibald ai Campionati Nazionale è stata seconda su strada e terza a cronometro, ma si è distinta in volata anche all’Emakumeen Bira (un secondo posto), alla Setmana Valenciana (due terzi posti) e al Women’s Tour dove è stata quinta nella frazione conclusiva a Londra. I primi obiettivi di Katie Archibald per la stagione 2018 saranno i Campionati del Mondo su Pista ed i Giochi del Commonwealth.