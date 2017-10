Un acquisto anche per la Novo Nordisk: Emanuel Mini promosso nella squadra pro’

Il Team Novo Nordisk ha annunciato oggi un nuovo membro dell’organico della squadra per la prossima stagione: si tratta del 31enne argentino Emanuel Mini che verrà promosso dalla formazione Development a quella professionistica diventando quindi il primo sudamericano del gruppo. Come tutti gli altri corridori, Mini è affetto da diabete di tipo 1 ed è entrato per la prima volta in contatto con la squadra al Tour de San Luis 2014 per poi entrare ufficialmente nel gruppo nel 2015: «In questi tre anni – ha dichiarato Emanuel Mini – il Team Novo Nordisk è diventata la mia seconda famiglia. Hanno investito molto in me, non solo come atleta ma anche come persona, sono motivato a dare il 100% alla squadra».